Мусульмане назвали президента Франции террористом №1 из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что французы не откажутся от карикатур на пророка Мухаммеда, вызвало волну критики среди мусульман. Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал Макрона «террористом №1», а мусульманский совет старейшин в Абу-Даби объявил о намерении привлечь к ответственности газету Charlie Hebdo и «любого, кто оскорбляет ислам».

16 октября экстремист обезглавил преподавателя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Нападавшего застрелили полицейские. Убийство связывают с тем, что учитель во время урока по теме свободы слова показал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. В связи с этим Эммануэль Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама и заявил, что Франция не собирается отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда в дань памяти профессора.

После этих слов во многих мусульманских странах прошли акции протеста. Мусульманский совет старейшин в Абу-Даби заявил о создании комитета международных юристов для преследования Charlie Hebdo, а также всех, кто оскорбляет ислам и его священные символы. «Мусульманское сообщество категорически отвергает использование свободы выражения мнения в качестве предлога для нападок на пророка Мухаммеда», – говорится в заявлении совета старейшин в твиттере.

В некоторых странах была начата кампания по бойкоту французских товаров. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об «антиисламских выпадах» Макрона, которые являются угрозой нацбезопасности Турции.

С критикой в адрес французского президента выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», – написал чеченский лидер на своей странице «ВКонтакте».

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, комментируя позицию Макрона, заявил, что президент Франции является «террористом №1 в мире». «Макрон, преследуя западные либеральные взгляды на все, что связано с духовной жизнью общества, религией, ушел далеко от общечеловеческих ценностей, – написал в Instagram Межиев. – Макрон – это лицо Запада, где неприемлемы традиционные ценности, тем более Ислам».

Абу-Даби, Зоя Осколкова

Абу-Даби. Другие новости 27.10.20

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