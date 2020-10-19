Против учителя, показывавшегося карикатуры на пророка Мухаммеда, выпустили фетву

Отец школьницы из французского Конфлана-Сент-Онорин и радикальный исламист Абдельхаким Сефриуи «очевидно, выпустили фетву» против профессора Самуэля Пати за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда во время урока, сообщил в понедельник министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Очевидно, что они объявили фетву против профессора», – заявил глава МВД в эфире радиостанции «Europe 1». Оба мужчины сейчас находятся в числе одиннадцати человек, задержанных полицией в ходе расследования пятничного теракта. Исполнителем убийства, по версии следствия, стал 18-летний этнический чеченец.

Ранее в понедельник французская полиция начала операцию против «десятков лиц», связанных с исламистским движением. После убийства Пати было возбуждено более 80 уголовных дел, уточняет «Евроньюс».

Также партия «Республиканцы» предложила принять ряд законов, направленных на борьбу с исламизмом и поддержку учителей, среди которых: «тест на светскость» для организаций, национальная служба для работы с молодежью, бесплатный телефон доверия для учителей.

В воскресенье сотни тысяч жителей Франции почтили память Самюэля Пати. Акции, прошедшие во многих городах, стали самыми массовыми за долгое время. В Париже к участникам церемонии под лозунгом «Свобода слова, свобода преподавания» присоединился премьер-министр Франции Жан Кастекс. «Вам не удастся нас расколоть и запугать. Франция неделима», – заявил глава правительства в своем «Твиттере».

Президент Франции Эммануэль Макрон провел срочное заседание Совета обороны, чтобы обсудить вопрос борьбы с терроризмом.

Преподаватель истории из города Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен в пятницу вечером. Преступник – 18-летний этнический чеченец, родившийся в Москве, был застрелен полицией. С 2008 года в рамках пролшения об убежище этот человек бил во Франции.

Следователи связывают убийство Пати с го профессиональной деятельностью. В начале октября во время урока, посвященного свободе слова, он демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса и пожаловался в связи с этим в комиссариат полиции.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 19.10.20

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