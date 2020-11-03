Неизвестные развесили в центре Екатеринбурга картинки с Макроном из инстаграма Хабиба (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на остановке «Оперный театр» около университета неизвестные расклеили картинки из инстаграма бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с изображением президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице. Авторы «инсталляции» снабдили снимки словом «собака». Как передает «Новый День», к настоящему моменту фотографии уже сняли. Однако к месту приехала полиция.

Напомним, Нурмагомедов грубо высказался в адрес президента Франции после убийства профессора Самюэля Пати – его обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон назвал это «исламским терактом», а также высказался за продолжение курса на свободу слова в стране, в том числе – демонстрацию карикатур. В ответ на это Нурмагомедов и опубликовал пост в своем инстаграме.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 03.11.20

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