Власти Франции: ответ террористам будет безжалостным. В стране усиливают меры безопасности

Власти Франции ввели на всей территории страны максимальный уровень террористической угрозы и утвердили специальный план противодействию терроризму после теракта в базилике Нотр-Дам в центре Ниццы. Об этом объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая в Национальном собрании, сообщают французские СМИ.

Политик заявил, что ответ правительства будет «твердым, безжалостным и немедленным», добавив, что принято решение о введении плана Vigipirate на всей территории Франции.

Как пояснил премьер, в рамках этого плана будут усилены меры безопасности, в том числе власти увеличат число полицейских и военных патрулей на улицах, вокзалах и в общественных местах по всей стране. Кроме того, вводится усиленный контроль за мечетями и мусульманскими молельными домами. Под тотальный контроль попадут потенциальные исламские радикалы.

Напомним, утром 29 октября в центре Ниццы произошло нападение на прихожан и туристов в соборе Нотр-Дам. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по статьям о терроризме. Нападавший, 25-летний мужчина арабской внешности, во время нападения кричал «Аллаху акбар».

Спустя несколько часов в Авиньоне неизвестный с криком «Аллаху акбар» напал с ножом на полицейских.

16 октября под Парижем 18-летний выходец из Чечни обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати. Педагог на уроке показал ученикам опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.

Париж, Наталья Петрова

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