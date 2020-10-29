Три человека погибли в результате нападения с ножом в церкви в Ницце – власти заявили о теракте (ФОТО, ВИДЕО)

Три человека погибли и еще несколько получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины с ножом во французской Ницце, сообщает телеканал BFMTV. Точное количество раненых пока неизвестно, нападавший задержан. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом.

Неизвестный напал на посетителей собора Нотр-Дам в 9 часов утра. Нападавшего уже схватили. При задержании он получил тяжелое ранение и сейчас находится в больнице.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем твиттере заявил, что все обстоятельства произошедшего указывают, что произошедшее является терактом. «Я подтверждаю, что все указывает на теракт в базилике Нотр-Дам», – написал градоначальник.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по статьям о терроризме.

Обновлено. Издание Le Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщает, что среди погибших две женщины и мужчина. Тела двух жертв – одной из женщин и 70-летнего мужчины – были обнаружены в церкви. Вторая женщина погибла на улице, ища убежище в близлежащем кафе. Мэр Ниццы сообщил журналистам, что в больнице нападавший без остановки повторял «Аллах акбар». «Сегодня мы платим слишком высокую цену, снова став жертвами исламского фашизма», – отметил Эстрози.

Одна из погибших женщин была обезглавлена. Погибший мужчина был священником.

Напомним, 16 октября 18-летний выходец из Чечни обезглавил преподавателя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Нападавшего застрелили полицейские. Убийство связывают с тем, что учитель во время урока по теме свободы слова показал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. Французский президент Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.

Ницца, Наталья Петрова

Ницца. Другие новости 29.10.20

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