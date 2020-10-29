Французские полицейские застрелили напавшего на них мужчину

Во Франции полицейские нейтрализовали мужчину, которые напал на них с ножом. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар».
Инцидент произошел в Авиньоне около 11 утра. По предварительной информации, сначала мужчина угрожал прохожим пистолетом. Затем он пошел в сторону патрульных, сообщает радиостанция Europe 1.
По данным СМИ, мужчина был также вооружен ножом и не реагировал на требования правоохранителей бросить оружие и остановиться. При этом он выкрикивал «Аллах Акбар».
Полицейские были вынуждены открыть огонь. От полученных травм нападавший скончался. Проводится расследование.
Несколькими часами ранее в центре Ниццы произошло нападение на прихожан и туристов в соборе Нотр-Дам. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по статьям о терроризме.
Париж, Зоя Осколкова
Париж. Другие новости 29.10.20
В Сербию доставлены первые российские танки «Белый орёл». / Лукашенко сменил главу МВД Белоруссии. / Косовскому «правительству» грозит «обнуление». Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube