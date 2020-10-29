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Четверг, 29 октября 2020, 15:30 мск

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Французские полицейские застрелили напавшего на них мужчину

Во Франции полицейские нейтрализовали мужчину, которые напал на них с ножом. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар».

Инцидент произошел в Авиньоне около 11 утра. По предварительной информации, сначала мужчина угрожал прохожим пистолетом. Затем он пошел в сторону патрульных, сообщает радиостанция Europe 1.

По данным СМИ, мужчина был также вооружен ножом и не реагировал на требования правоохранителей бросить оружие и остановиться. При этом он выкрикивал «Аллах Акбар».

Полицейские были вынуждены открыть огонь. От полученных травм нападавший скончался. Проводится расследование.

Несколькими часами ранее в центре Ниццы произошло нападение на прихожан и туристов в соборе Нотр-Дам. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по статьям о терроризме.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 29.10.20

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