В Саудовской Аравии во время нападения пострадал охранник консульства Франции

В Саудовской аварии местный житель напал на сотрудника службы безопасности французского консульства. Об этом сообщается в твиттере диппредствительства.

Инцидент произошел в Джидде. Уточняется, что нападавший воспользовался неким острым предметом. В результате охранник был госпитализирован, по словам врачей, он получил легкие ранения, его жизни ничего не угрожает.

Саудовская полиция задержала нападавшего. Проводится расследование.

Ранее сообщалось о двух нападениях во Франции. В Ницце вооруженный ножом мужчина убил трех человек в соборе Нотр-Дам. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по статьям о терроризме. Спустя несколько часов мужчина с криками «Аллах акбар» напал на полицейских в Авиньоне, стражи порядка застрелили преступника.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

Эр-Рияд. Другие новости 29.10.20

Жительница Красноуральска две недели ходит со спиленными зубами, а в стоматологии ее никто не принимает. / В Кургане «луддиты» пытались сжечь новую лыжную базу. / В Новом Уренгое на игровой площадке в торговом центре серьезно травмировался ребенок. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»