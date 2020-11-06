Во Франции у школы задержали мужчину с ножом

Во Франции полицейские задержали мужчину, вооруженного ножом. На подозрительного человека в правоохранительные органы пожаловалась учительница.

Операция по задержанию прошла возле школы в департаменте Сен-Сен-Дени. Накануне к полицейским обратилась учительница, которая сообщила об угрожавшем ей мужчине, пишет газета Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, 3 ноября в Париже арестован мужчина, вооруженный мачете. Бездомный с оружием в руках был замечен очевидцами в коридорах станции метро Пер-Лашез.

Утром 29 октября в центре Ниццы произошло нападение на прихожан и туристов в соборе Нотр-Дам. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по статьям о терроризме. Нападавший, 25-летний мужчина арабской внешности, во время нападения кричал «Аллаху акбар».

Спустя несколько часов в Авиньоне неизвестный с криком «Аллаху акбар» напал с ножом на полицейских.

16 октября под Парижем 18-летний выходец из Чечни обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати. Педагог на уроке показал ученикам опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 06.11.20

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