российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 ноября 2020, 13:47 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Во Франции у школы задержали мужчину с ножом

Во Франции полицейские задержали мужчину, вооруженного ножом. На подозрительного человека в правоохранительные органы пожаловалась учительница.

Операция по задержанию прошла возле школы в департаменте Сен-Сен-Дени. Накануне к полицейским обратилась учительница, которая сообщила об угрожавшем ей мужчине, пишет газета Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, 3 ноября в Париже арестован мужчина, вооруженный мачете. Бездомный с оружием в руках был замечен очевидцами в коридорах станции метро Пер-Лашез.

Утром 29 октября в центре Ниццы произошло нападение на прихожан и туристов в соборе Нотр-Дам. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по статьям о терроризме. Нападавший, 25-летний мужчина арабской внешности, во время нападения кричал «Аллаху акбар».

Спустя несколько часов в Авиньоне неизвестный с криком «Аллаху акбар» напал с ножом на полицейских.

16 октября под Парижем 18-летний выходец из Чечни обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати. Педагог на уроке показал ученикам опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 06.11.20

В Испании из-за ливня поезд сошел с рельсов. / В Словении начались массовые протесты против ковидной политики правительства. / Косовский экс-«президент» вылетел в Гаагу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Париже арестован мужчина с мачете

Власти Франции: ответ террористам будет безжалостным. В стране усиливают меры безопасности

Три человека погибли в результате нападения с ножом в церкви в Ницце – власти заявили о теракте (ФОТО, ВИДЕО)

Французские полицейские застрелили напавшего на них мужчину

Метки / Европа

В Словении начались массовые протесты против ковидной политики правительства

Косовский экс-«президент» вылетел в Гаагу

МИД РФ вновь запросит у Лондона данные по делу Скрипалей

Венгрия начнет закупать российскую вакцину от Covid-19, несмотря на угрозы ЕС

Канцлер Австрии призвал Европу отказаться от ложной толерантности

Косовский «президент» ушел в отставку: предстанет перед судом в Гааге за военные преступления

Гаагская прокуратура подтвердила обвинения против экс-спикера косовского «парламента» в военных преступлениях

Экономический кризис в Косово: без работы осталось 75 тысяч человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Скандалы и происшествия, Европа,