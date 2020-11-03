В Париже арестован мужчина с мачете

В Париже арестован мужчина, вооруженный мачете. Как сообщает газета «Фигаро», бездомный с оружием в руках был замечен очевидцами в коридорах станции метро Пер-Лашез.

Специализированные службы немедленно прибыли на указанное место. Улицы Chemin-Vert и de la Folie-Méricourt были закрыты для публики, а на крышах разместили жандармов, чтобы обезопасить территорию.

Оперативные службы быстро нашли и арестовали подозреваемого и доставили в полицию. Судя по тому, что позже к ему был приглашен психиатр, речь идёт о неадекватном поведении.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 03.11.20

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