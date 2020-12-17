Причастных к нападению на редакцию «Шарли Эбдо» приговорили к длительным срокам вплоть до пожизненного

Уголовный суд Парижа приговорил фигурантов дела о террористических нападениях 2015 года на редакцию «Шарли Эбдо» и кошерный магазин. Судья озвучил для всех длительные сроки заключения вплоть до пожизненного. Обвиняемыми на этом процессе стали 14 человек, трое – заочно. Все они, по версии следствия, помогали готовить нападения на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo и магазин кошерных продуктов.

Максимально суровое наказание назначено Мохамеду Белусину. Его называют главным вдохновителем нападения. Белусин познакомился с одним из парижских террористов Амеди Кулибали в тюрьме и фактически стал его наставником. Этот обвиняемый смог сбежать в Сирию где, по неподтверждённым данным, погиб, сообщает «Евроньюс».

К тридцати годам тюрьмы приговорены Али Риза Пола и Айят Бумедьен. Их называют наиболее близкими соратниками братьев Куаши и Кулибали. Следствие полагает, что они непосредственно участвовали в подготовке нападений. Айят Бумедьен осуждена заочно. Али Риза Пола, которого считают «правой рукой» Кулибали, намерен обжаловать приговор, – сообщила его адвокат.

В результате терактов 7-9 января 2015 погибли 17 человек, в том числе 12 сотрудников сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Исламисты назвали это местью за карикатуры на пророка Мухаммеда.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 17.12.20

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