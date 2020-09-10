На Лесбосе в гигантском лагере беженцев вспыхнули новые пожары

В среду вечером новые пожары вспыхнули в лагере беженцев Мориа на греческом острове Лесбос. Накануне значительная часть комплекса уже была уничтожена огнём.

В правительстве Греции называют произошедшее поджогом и считают, что палатки подожгли сами мигранты, недовольные условиями содержания: в лагере, рассчитанном на 2000 человек, содержатся 13 тысяч нелегалов, а накануне руководство ещё и ввело режим изоляции из-за вспышки коронавируса, сообщает «Евроньюс».

«Я признаю, что условия тяжёлые. Но ничто не должно служить оправданием для бурной реакции на медицинские проверки и тем более для массовых беспорядков. Ситуация в Мории не может остаться прежней, поскольку это дело общественного здравоохранения, гуманизма и национальной безопасности», – пояснил Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции.

Мигранты, которые лишились крова, а многие – и всех пожитков, вступают в столкновения с полицией. Местные жители опасаются, что теперь обстановка на острове, и так неспокойная, станет совсем невыносимой и мигранты начнут залезать в дома местных, грабить их.

На всём острове объявлено четырёхмесячное чрезвычайное положение, к берегам Лесбоса направлен паром, который будет временным пристанищем хотя бы для части нелегалов. Беглецов по всему острову продолжает разыскивать полиция, однако поймать удалось далеко не всех. Есть вопросы и по трем десяткам изолированных ранее положительных по коронавирусу мигрантам. Часть их них тоже успела бежать, и пока не выявлена. В связи с этим на острове возможно еще и осложнение ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Лесбос, Елена Васильева

Лесбос. Другие новости 10.09.20

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