В Греции сгорел крупнейший лагерь для беженцев

На греческом острове Лесбос вспыхнул пожар в лагере для нелегальных мигрантов Мориа. Без крова остались около 13 тысяч человек. Предположительно, причиной возгорания стал поджог. Ранее в лагере выявили несколько больных коронавирусом.

Как сообщает телеканал ERT, в лагере проживали 12,8 тысячи беженцев. В тушении пожара были задействованы 25 человек и 10 единиц техники. По словам пожарных, территория лагеря выгорела почти полностью: огнем было уничтожено более 3000 палаток и контейнеров для временного проживания, офисы администрации и клиника.

Серьезных травм люди не получили, сообщается о нескольких отравившихся продуктами горения. Основная часть проживающих в лагере мигрантов укрылись в окрестностях, многие отправились в город.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Пожарные сообщили о десяти очагах возгорания по периметру и на территории лагеря.

Беженцы взбунтовались после того, как в лагере выявили 35 случаев заражения коронавирусом. Заболевших и контактных лиц попытались поместить в изолятор. В переполненном лагере возник бунт, который и привел к пожару. Чтобы усмирить бунтовщиков, потребовалась помощь правоохранителей.

Афины, Зоя Осколкова

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