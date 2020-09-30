Испанская полиция задержала россиян и болгар с 35 тоннами гашиша (ФОТО)

Испанская полиция задержала девять человек – граждан России и Болгарии, перевозивших гашиш на парусниках. В ходе пятидневной морской операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которую правоохранители назвали самой крупной на море, было изъято 35 тонн наркотиков. Об этом сообщает Национальная полиция Испании.

У преступной группировки, в которую входили граждане России и Болгарии, изъяли 35 тонн гашиша, фото interior.gob.es

По данным правоохранителей, в сентябре в течение пяти дней – с 24 по 28 сентября – стражи правопорядка перехватили сразу четыре парусника преступной группировки в различных морских районах Атлантического океана. Само расследование контрабанды наркотиков началось еще в октябре 2019 года, а уже в марте текущего года полицейские изъяли первую партию запрещенных веществ. Тогда правоохранители задержали парусник, на борту которого обнаружили 4,6 кг гашиша. С тех пор расследование проводилось в пяти европейских странах. Наркоторговцы, чтобы избежать поимки, частно меняли названия и флаги своих морских судов.

Мадрид, Наталья Петрова

Мадрид. Другие новости 30.09.20

В Париже в запертом подвале нашли 500 тысяч евро в чемодане. / Италия снова разворачивает по всей стране ковид-госпитали. / Полиция объяснила «мощный взрыв» в Париже пролетом сверхзвукового истребителя (ВИДЕО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»