В Чехии все школы будут закрыты до 2 ноября

Со среды все школы в Чехии будут закрыты. Детские сады пока работу продолжат. Эти меры приняты правительством республики и направлены на улучшение эпидемиологической ситуации, сообщает портал novinky.cz.

«У нас есть одна попытка добиться успеха. Самая болезненная мера, которую мы приняли, – это закрытие школ. Мы знаем, когда откроем эти школы. Это будет второе ноября», – рассказал премьер Андрей Бабиш.

Школы будут работать на дистанте до 23 октября, после чего будут объявлены пятидневные каникулы, которые продлятся включая 1 ноября. При благоприятном развитии событий 2 ноября дети смогут вернуться к очному обучению.

Для детей медиков, которые не могут одни находиться дома, пока взрослые находятся на рабочем месте, будут созданы специальные уходовые центры.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Чехии ухудшается каждую неделю. Рекордные 8615 новых случаев заражения в стране были достигнуты в минувшую пятницу.

Накануне в Чехии было выявлено более 4000 новых случаев заражения.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 13.10.20

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