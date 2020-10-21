российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 октября 2020, 17:04 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Чехия вводит полный локдаун из-за коронавируса

Власти Чехии приняли решение о введении жестких ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией. В стране закрываются все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Роман Прымула.

Глава чешского Минздрава отметил, что принятые в последние недели меры оказались недостаточно эффективными. «Ограничения действительно необходимы. Из всех тестов, которые мы делаем, треть показывают положительный результат», – сообщил министр в своем твиттере.

Работать продолжат только магазины, торгующие товарами первой необходимости, в том числе продуктовые, а также аптеки.

Кроме того, гражданам разрешается покидать свои дома только для поездок на работу, совершения покупок, походов в больницу и для помощи близким родственникам.

Работодателям рекомендовали сократить рабочий день и по возможности перевести сотрудников на удаленку.

Неделю назад из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации правительство Чехии запретило употребление алкоголя в общественных местах. Свою деятельность приостановили заведения общепита. Помимо этого, были закрыты школы. При благоприятном развитии событий дети смогут вернуться к очному обучению 2 ноября.

Прага, Зоя Осколкова

Прага. Другие новости 21.10.20

На Ямале резко выросла смертность от коронавируса. / Перчатки не помогают защититься от коронавируса. / Глава медной столицы Урала подхватил коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Рестораны, бары и клубы Чехии закрываются из-за ковида до 3 ноября

В Чехии все школы будут закрыты до 2 ноября

Метки / Коронавирус из Китая

Антисептики для полости рта оказались способны инактивировать коронавирус

Перчатки не помогают защититься от коронавируса

«Морочат голову всей стране…» Жириновский жестко раскритиковал врача-телеведущего Мясникова

В Сербии растет заболеваемость коронавирусом

В Новосибирской области вводят коронавирусные ограничения

В Роспотребнадзоре назвали фактор риска для заражения коронавирусом

В Сингапуре научились выявлять коронавирус в выдыхаемом воздухе

Прирост больных Covid-19 в России обновил максимум – выявлено 16 319 случаев заражения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Европа, Коронавирус из Китая,