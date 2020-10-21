Чехия вводит полный локдаун из-за коронавируса

Власти Чехии приняли решение о введении жестких ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией. В стране закрываются все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Роман Прымула.

Глава чешского Минздрава отметил, что принятые в последние недели меры оказались недостаточно эффективными. «Ограничения действительно необходимы. Из всех тестов, которые мы делаем, треть показывают положительный результат», – сообщил министр в своем твиттере.

Работать продолжат только магазины, торгующие товарами первой необходимости, в том числе продуктовые, а также аптеки.

Кроме того, гражданам разрешается покидать свои дома только для поездок на работу, совершения покупок, походов в больницу и для помощи близким родственникам.

Работодателям рекомендовали сократить рабочий день и по возможности перевести сотрудников на удаленку.

Неделю назад из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации правительство Чехии запретило употребление алкоголя в общественных местах. Свою деятельность приостановили заведения общепита. Помимо этого, были закрыты школы. При благоприятном развитии событий дети смогут вернуться к очному обучению 2 ноября.

Прага, Зоя Осколкова

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