Рестораны, бары и клубы Чехии закрываются из-за ковида до 3 ноября

В Чехии в связи со второй волной пандемии коронавирусной инфекции нового типа будут закрыты рестораны, бары и клубы со среды, 14 октября, до 3 ноября 2020 года. При этом правительство запретило употребление алкоголя в общественных местах в связи с ужесточением противоэпидемических мер из-за плохой ситуации. Кабинет министров принял решение об этом на заседании в понедельник. Об этом сообщил министр здравоохранения Роман Примула в Twitter.

«Мы закроем ресторанную зону, еда останется только на вынос», – сказал премьер-министр Андрей Бабиш после заседания правительства, добавив, что, если число заражений в стране упадет до 0,8 в неделю, эти меры могут быть смягчены.

Общепит в режиме доставки и еды на вынос может работать до 20:00. Ресторан при отеле может функционировать и принимать гостей тоже только до 20:00.

«Эти меры должны привести к резкому сокращению контактов и привести к снижению заболеваемости. Конечно, это имеет большие экономические последствия, но будут подготовлены программы, которые компенсируют возможные убытки», – добавил глава чешского минздрава Примула, которого цитирует портал novinky.cz.

Таким образом, правительство в основном реагирует на ситуации, когда люди выходят на улицу после закрытия ресторана, а сейчас это происходит в 20:00, и продолжают развлекаться в группах, употреблять алкоголь, но уже на улице.

«Мы должны это сделать, потому что другого шанса у нас нет. Мы вынуждены принять меры, которые могли бы изменить взрывную тенденцию роста заболеваемости в течение двух-трех недель, иначе возможности больниц принимать пациентов закончится», – прокомментировал изменения глава минздрава Примула.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 13.10.20

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