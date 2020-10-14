Британские моряки принесли на борт ядерной подлодки коронавирус из стрипклубов

На атомной подводной лодке Королевского флота HMS Vigilant (которую в СМИ прозвали «Секс и кокаин»), стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, 35 человек заразились коронавирусной инфекцией.

Как сообщает газета Daily Mail, виной всему самоволки подводников. Ослушавшись приказов, несколько человек покинули базу ВМС США в Кингс-Бэй в Джорджии и отправились в бары, рестораны и стрипклубы. Напомним, что в штате сегодня зарегистрировано 318 000 случаев коронавируса и 7282 смерти от него.

Во время одной из самоволок подводники проехали 200 миль на пляж во Флориде, рассказал Daily Mail инсайдер в Королевском флоте. Между тем, Флорида является третьим наиболее пострадавшим в пандемию штатом в США с 738 749 случаями заболевания.

В итоге среди тех, кто дал положительный результат, – четверть команды судна, включая врача и представителя командования подлодки, который имеет доступ к кодам развертывания ядерного оружия, находящегося на борту.

HMS Vigilant вместе с четырьмя другими подводными лодками составляет часть средств ядерного сдерживания Великобритании.

Представитель Королевского флота заявил Daily Mail касательно сложившейся ситуации: «Если поведение человека не соответствует высоким стандартам, которых мы ожидаем, мы без колебаний предпримем соответствующие действия».

Daily Mail, между тем, напоминает, что данная подлодка уже находилась в центре резонансных скандалов.

В 2017 году выяснилось, что девять военнослужащих списаны на берег после того, как в их крови был обнаружен кокаин.

Пока подводная лодка была пришвартована в США для переоснащения, подводники, как утверждается, устраивали вечеринки с наркотиками, а один занимался сексом с проституткой в ​​бассейне, заплатил 120 фунтов за секс, а затем украл деньги из ее кошелька. Информация об этом содержится в официальном протоколе полиции.

Еще четырех офицеров с HMS Vigilant наказали за ссоры с другими членами экипажа.

Много писалось также о предполагаемом романе между капитаном подлодки, командиром Стюартом Армстронгом, 41 год, и младшим лейтенантом Ребеккой Эдвардс, 25 лет. Оба были отстранены от дежурства на борту.

Еще один военнослужащий с HMS Vigilant предстал перед военным трибуналом после того, как ушел в самоволку и полетел в Великобританию, чтобы увидеть свою девушку.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 14.10.20

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