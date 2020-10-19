Британский офицер, отвечающий за ядерное оружие, явился на свою подлодку пьяным и с курой гриль в руках

Британская подводная лодка HMS Vigilant, получившая в СМИ прозвище «секс и кокаин», второй раз за неделю оказалась в центре скандала. Как пишет газета The Sun, офицер, отвечающий за 16 ядерных боеголовок, находящихся на борту судна, явился на службу пьяным и с упаковкой куры гриль под мышкой. Его состояние было настолько плохим, что сослуживцам пришлось доложить о ЧП командованию и отстранять пьяного лейтенанта от работы.

16 ядерных боеголовок класса Trident, находящихся в распоряжении боевой подводной лодки HMS Vigilant, настолько разрушительны, что могут уничтожить почти все население Соединенного Королевства, сообщает The Sun. Задача вышедшего из строя офицера заключалась в том, чтобы следить за безотказной работой вооружения подводной лодки. Но в неадекватном состоянии этого делать было невозможно и вместо того, чтобы отправиться в море, офицер Лоу ушел в облака: как сообщает Daily Mail, военно-морской флот доставил его по воздуху на базу Фаслейна в Шотландии, где он будет привлечен к ответственности и, видимо, на подлодку уже не вернется.

На прошлой неделе про ту же самую подлодку британские СМИ писали в контексте заноса на борт коронавируса – несмотря на строгий запрет, моряки уходили в самоволку, ходили по барам и стрипклубам. В результате ковид был выявлен у 35 членов экипажа.

Ранее газеты также сообщали о секс-скандалах и проблемах с наркотиками на борту этой же подлодки.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 19.10.20

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