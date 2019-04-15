Моряки британской атомной подлодки попались на употреблении кокаина

Семеро моряков с британской атомной подводной лодки HMS Talent, которая должна была приступить к операции по отслеживанию российских субмарин в Северном море, перед отплытием были отстранены от службы из-за употребления кокаина, пишет Daily Mail.

Подготовка подлодки к выходу в Северный Ледовитый океан проходила на морской базе в Девонпорте. Часть моряков незадолго до выхода в море посетила вечеринку, а вернувшись, провалила обязательный тест на наркотики. В их крови был обнаружен кокаин. После подтверждения результатов анализа подводников передали военной полиции, а выход субмарины в море был перенесен.

Официальная причина отсрочки не называется, однако, очевидно, что для выхода в море на атомной подлодке требуется полноценный экипаж. Атомная подводная лодка HMS Talent (S 92) – шестая в серии из семи подводных лодок класса Trafalgar Королевских ВМС Великобритании. Субмарина была введена в эксплуатацию в мае 1990 года, она является носителем крылатых ракет Tomahawk.

Как напоминает РИА «Новости», аналогичный скандал на британском флоте разразился в 2017 году. Тогда из-за употребления наркотиков были уволены девять моряков-подводников с атомной подводной лодки HMS Vigilant.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 15.04.19

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