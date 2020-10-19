Сегодня в Бельгии на 4 недели закрываются все бары, и вводится комендантский час

С понедельника все бары и рестораны в Бельгии будут закрыты на четыре недели. Данная мера продиктована необходимостью снизить число социальных контактов и темпы распространения коронаиврусной инфекции. Также с 19 октября 2020 года в Бельгии с 00:00 до 05:00 будет действовать комендантский час. Он сочетается с запретом на продажу в магазинах алкоголя после 20:00.

«Я полностью осознаю, что эти меры очень, очень суровы», – сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. – Ближайшие недели будут очень трудными, но мы должны принять эти меры, чтобы избежать худшего».

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 19.10.20

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