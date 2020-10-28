Бельгия заявляет, что находится на грани катастрофы из-за ковида

Бельгия находится на грани катастрофы из-за коронавируса: в стране в ближайшие две недели могут закончиться койки в отделениях интенсивной терапии, сообщает CNN.

По данным национального института общественного здравоохранения Sciensano, в стране с населением 11,5 миллионов человек за последнюю неделю в среднем регистрировалось более 13 000 случаев заболевания в день. Вспышка Covid-19 в Бельгии занимает второе место в Европе по количеству новых случаев на душу населения после Чешской Республики, сообщает CNN.

Ив Ван Лаэтхем, официальный представитель штаба Бельгии по борьбе с коронавирусом, предупредил, что, если бельгийцы не изменят свое поведение, отделения интенсивной терапии закончатся за 15 дней.

На пресс-конференции в понедельник Ван Лаэтхем сказал, что 1000 коек интенсивной терапии в стране уже используются, а к концу недели планируется занять 1250 коек. По его словам, количество госпитализаций в палаты интенсивной терапии удваивается каждые восемь дней.

Напомним, что с 19 октября власти Бельгии в попытке как-то повлиять на заболеваемость коронавирусом закрыли на 4 недели все бары и рестораны.

Также с 19 октября 2020 года в Бельгии с 00:00 до 05:00 действует комендантский час. Он сочетается с запретом на продажу в магазинах алкоголя после 20:00.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 28.10.20

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