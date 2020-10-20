Ситуация с коронавирусом в Бельгии близка к цунами – Минздрав

Ситуация с коронавирусом в бельгийском регионе Валлония и в Брюсселе «близка к цунами», заявил министр здравоохранения страны.
Франк Ванденбруке также предупредил, что «ситуация со здоровьем в Валлонии и Брюсселе самая худшая и самая опасная во всей Европе».
Бельгия теперь входит в список 10 стран, наиболее затронутых коронавирусом в настоящее время Университетом Джонса Хопкинса, уточняет CNN.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Бельгия теперь занимает третье место по количеству смертей, связанных с Covid-19 из расчета на 100 000 человек в мире, уступая Сан-Марино и Перу.
Ванденбруке призвал всех бельгийцев защитить себя и своих родственников, добавив, что в эпидемии никто не виноват, но улучшение ситуации – долг каждого.
Однако министр здравоохранения защищал политику правительства по введению комендантского часа с полуночи, а не с 18:00, как предлагали некоторые активисты, заявив, что правительство «не хотело делать жизнь в стране невозможной».
Брюссель, Елена Васильева
Брюссель. Другие новости 20.10.20
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