Треть учителей в Словакии считает вакцинацию подготовкой к чипированию

Треть учителей начальных школ Словакии убеждена, что вакцинация – это подготовка к чипированию людей. В то же время 62 процента словацких педагогов считают, что правительство премьер-министра Игоря Матовича не справляется с нынешней ситуацией вокруг пандемии коронавируса.

Опрос проводился агентством Focus, пишет издание novinky.cz. Почти половина учителей не доверяют правительству в предоставлении правдивой информации о новом типе коронавируса.

Согласно опросу, большое количество педагогов доверяют средствам массовой информации и ставят под сомнение научные знания о COVID-19.

Сорок четыре процента учителей назвали COVID-19 обычным гриппом. 39% педагогов считают, что ношение маски имеет негативные последствия для здоровья.

По мнению одной трети учителей, вирус возник в природе, а, по мнению другой трети, он был создан искусственно в лаборатории, откуда намеренно распространялся среди людей. Двадцать девять процентов педагогов считают, что вирус был создан искусственно в лаборатории, откуда он вырвался случайно.

Братислава, Елена Васильева

Братислава. Другие новости 21.10.20

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