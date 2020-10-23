Словакия вводит строгий карантин на востоке страны

Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил в четверг вечером, что с субботы в стране вводится частичная изоляция. В трех районах Орава и в районе Бардейов на востоке Словакии, где эпидемиологическая ситуация самая тяжелая, с субботы 24 октября по воскресенье 1 ноября будет действовать строгий комендантский час.

«Выйти за пределы места проживания можно будет только в ближайший продуктовый магазин, аптеку, к врачу или выгуливать собаку максимум на сотню метров от места проживания, позаботиться о родственнике или отправиться на похороны», – разъяснил премьер.

«Если люди хотят иметь больше свободы в передвижениях, они должны доказать , что здоровы с помощью ПЦР-теста или теста на антиген, сданного не ранее 23 октября», – добавил Матович. «Наградой» за прохождение тестирования людей в пострадавших районах будет разрешение на работу, возможность проводить ребенка в школу или детский сад, пойти на почту, в банк, посетить автосервис или заправочную станцию , отправиться на природу, но только в пределах района проживания.

В тех частях Словацкой республики, где карантина нет, все вышеперечисленные действия возможны и без теста.

С понедельника, 26 октября, по 27 ноября, будут закрыты школы, ясли, детские сады и начальные школы.

Фактический комендантский час будет постепенно продлен до трех недель, сказал Матович. В планах правительства – масштабное тестирование население для выявления вирусоносителей.

Также Словакия начнет комплексное тестирование населения на антитела к Сovid-19. В Ораве и Бардейове тестирование пройдет с 23 по 25 октября, в других районах страны – с 30 октября по 1 ноября и с 6 по 8 ноября.

Министр здравоохранения Марек Крайчи отметил, что в Словакии ежедневно от ковида умирает в среднем 18 человек. «Ситуация серьезная, мы ее не контролируем», – признал министр.

С начала пандемии в Словакии зарегистрировано 35 330 инфицированных, 115 человек скончались. В настоящее время в Словакии госпитализирован 731 человек с подтвержденным вирусом COVID-19. Из них 20 человек находятся в отделении интенсивной терапии и 63 – на вентиляции легких.

Братислава, Елена Васильева

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