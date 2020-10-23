В Чехии требуют отставки главы минздрава за нарушение карантинных мер – министр отужинал в ресторане, который должен был быть закрыт

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула нарушил инициированные им же жесткие меры против распространения коронавируса, посетив в среду вечером ресторан в пражском Вышеграде, который должен был быть закрыт в рамках введенных ограничений против Covid-19. При этом глава минздрава, несмотря на введенный обязательный масочный режим в стране, был без средства индивидуальной защиты. Об этом в пятницу сообщила газета Blesk, опубликовав фото, которые подтверждают факт нарушения министром строгих ограничительных мер. Теперь чешская оппозиция и члены правительства требуют отставки Примулы за демонстрацию полного неуважения к согражданам.

По сведениям издания, Примула зашел в ресторан Rio's около 22:00 и покинул его за полчаса до полуночи. При этом министр не стал надевать маску ни при посадке в правительственный автомобиль, когда проходил мимо водителя, открывавшего ему дверь, ни в самом салоне машины. При этом в Чехии с 21 октября действует обязательное правило носить маску в легковом автотранспорте, если человек едет не с членами семьи.

Глава минздрава отдыхал в ресторане вместе с председателем депутатов от правящей в Чехии партии ANO Ярославом Фалтынеком. Он также не использовал маску.

Между тем, согласно постановлению минздрава, в стране с 14 октября действует запрет на работу общепита. Кафе, ресторанам и барам разрешено продавать еду и напитки только на вынос и лишь до 20:00 по местному времени.

Лидеры оппозиционных партий STAN, TOP 09 и KDU-ČSL и члены кабмина призвали Примулу уйти в отставку. «Министр здравоохранения в прямом эфире объясняет гражданам, что им следует оставаться дома, а сам ночью идет в ресторан», – заявила первый зампред KDU-ČSL Шарка Елинкова, назвав поведение министра высокомерным.

Министр культуры Чехии Лубомир Заоралек счел поступок Примулы, когда тот «под покровом ночи посещает рестораны, которые сам же и закрыл, да еще и не утруждает себя ношением маски», злоупотреблением властью «в худший из возможных моментов». «Нельзя что-то запрещать гражданам, а самому вести себя как сверхчеловек. Ему нужно немедленно уйти в отставку», – заявил чиновник.

Сам глава минздрава пока никак не прокомментировал скандальную ситуацию.

Ранее, 21 октября Примула объявил о введении жестких ограничений в стране из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией. В стране закрываются все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. Кроме того, гражданам разрешается покидать свои дома только для поездок на работу, совершения покупок, походов в больницу и для помощи близким родственникам.

Прага, Наталья Петрова

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