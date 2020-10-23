Нарушивший карантинные меры глава минздрава Чехии отказался уйти в отставку по требованию премьера

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш потребовал от министра здравоохранения Романа Примулы добровольно уйти в отставку из-за нарушения строгих ограничительных мер, введенных в стране из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. В противном случае глава правительства сам уволит оскандалившегося министра, информирует издание Novinky.cz. По последним данным, Примула отказался уходить в отставку.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что Примула провел встречу в ресторане, закрытом в рамках мер по борьбе с распространением Covid-19. Газета Blesk опубликовала фотографии, на которых Примула в среду около 23:30 выходит из ресторана на пражском Вышеграде без защитной маски. Вместе с ним в этом же ресторане находился глава парламентской фракции правящей партии ANO Ярослав Фалтынек. При этом с 14 октября согласно постановлению минздрава страны все рестораны в Чехии должны быть закрыты. Чешская оппозиция и члены правительства потребовали отставки министра.

Бабиш назвал поведение Примулы непростительным в «то время как медики на передовой борются за спасение жизни сограждан». «Мы просим людей соблюдать правила и усложнять себе жизнь, мы должны подавать пример для них», – подчеркнул он. «Такую ошибку нельзя простить », – добавил Бабиш.

Между тем Примула в интервью изданию Respekt заявил, что готов уйти в отставку, если того пожелает общественность. При этом он уверял, что единственной его ошибкой было то, что он был без маски только у входа в ресторан, когда покидал заведение и где его сфотографировали журналисты, и когда садился в машину.

Позже на пресс-конференции министр заявил, что не нарушал никаких карантинных мер и не собирается уходить в отставку. Примула утверждал, что встреча с Фалтынеком произошла не в ресторане, а в частных помещениях Вышеградского капитула. Поэтому он настаивает на том, что не нарушал никаких действующих правил. Однако Фалтынек в пятницу утром говорил об обратном. С его слов, он пригласил Примулу именно в лаунж-ресторан. Про ресторан упоминал и сам Примула в утреннем интервью Respekt, отмечает издание.

Прага, Наталья Петрова

Прага. Другие новости 23.10.20

Вся Польша становится «красной зоной» – остановить коронавирус не удается. / В Чехии требуют отставки главы минздрава за нарушение карантинных мер – министр отужинал в ресторане, который должен был быть закрыт. / Парижанин разогнал машину до 249 км/ч, чтобы успеть домой к комендантскому часу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»