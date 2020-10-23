Вся Польша становится «красной зоной» – остановить коронавирус не удается

Вся Польша становится «красной зоной» из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает «Новый День», остановить распространение инфекции не удается, в связи с чем премьер правительства страны Матеуш Моравецкий сегодня сообщил на брифинге о новых строгих ограничениях.

По данным министерства здравоохранения, в Польше за 24 часа зарегистрировано 13 632 новых случая заражения Covid-19 и 153 случая смерти.

Чтобы прервать цепочку распространения вируса, начиная с субботы, 24 октября, рестораны, пабы и кафе будут закрыты для основного обслуживания – они смогут торговать только едой на вынос или через доставку. В правительстве считают, что в заведениях общепита скапливается слишком много людей, многие игнорируют маски, помещения не проветриваются, что способствует распространению коронавируса.

Включение всей страны в красную зону также означает ограничение количества людей в магазинах – не более пяти человек на один кассовый аппарат в помещениях до 100 метров.

Новые ограничения будут действовать в течение следующих двух недель, но если тенденцию роста заболеваемости переломить не удастся, они будут продлены.

Варшава, Александра Столицына

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