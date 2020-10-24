У президента Польши нашли коронавирус

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. Об этом сообщил его пресс-секретарь пресс-секретарь Блажей Спихальский, отметив, что глава государства чувствует себя хорошо.

«Вчера президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», – написал представитель президента в своем твиттере.

Как сообщал «Новый День», накануне власти Польши объявили всю территорию страны «красной зоной» из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Матеуш Моравецкий признал, что остановить подъем заболеваемости не удается. Власти были вынуждены ввести новые ограничения для борьбы с Covid-19, чтобы прервать цепочку распространения инфекции. Так, с 24 октября в стране закрываются для посетителей все заведения общепита– они смогут торговать только едой на вынос или через доставку. Кроме того, ограничивается количество людей в магазинах – не более пяти человек на один кассовый аппарат в помещениях до 100 метров. Новые карантинные меры будут действовать в течение следующих двух недель и могут быть продлены, если тенденцию роста заболеваемости переломить не удастся.

Варшава, Наталья Петрова

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