Сегодня Макрон объявит о новых ограничениях – ситуация с ковидом во Франции становится все хуже

Сегодня в 20.00 по местному времени президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к нации, чтобы объявить о новых ограничениях в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы должны ожидать трудных решений», – предупредил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин, которого цитирует газета «Фигаро».

По данным министерства здравоохранения Франции, 27 октября, было выявлено 33 417 новых случаев заболевания. Всего с момента начала пандемии во Франции был зафиксирован 1 миллион 198 695 положительных тестов.

523 человека умерли от ковида за последние 24 часа, 288 – в больницах и 235 – в домах престарелых. С начала эпидемии от Covid-19 во Франции умер 35 541 человек. 1194 человека были госпитализированы за последние сутки, в том числе 148 – в реанимации, местах в больницах Франции стремительно подходят к концу.

Как отмечает французская пресса, накануне Макрон провел заседание оборонного штаба страны, действующего в условиях пандемии. А премьер Франции встретился с представителями политических партий. Новые ограничения, которые сегодня должен озвучит Макрон, будут окончательно приняты в среду утром. Предполагается, что будет пересмотрен комендантский час в сторону увеличения его длительности, введен карантин на выходные дни – без возможности выхода из дома без срочной необходимости.

Пресса также пишет, что поставщики увеличили отгрузку продуктов питания в супермаркеты страны. В частности, речь идет о муке и макаронных изделиях. В прошлый раз такая картина наблюдалась в дни локдауна.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 28.10.20

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