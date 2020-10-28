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Среда, 28 октября 2020, 10:15 мск

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Власти Германии закрывают рестораны, театры, фитнес-клубы и публичные дома

В аппарате канцлера Германии Ангелы Меркель разработали план новых карантинных ограничений, который должен вступить в действие с 4 ноября по всей стране.

На всей территории Германии с 4 ноября начнет действовать новый план карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он был разработан сотрудниками аппарата канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет Bild.

Согласно документу, в стране будут закрыты театры и кинотеатры, концертные залы, аттракционы и парки развлечений, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны и публичные дома. Также под запретом окажется работа баров, кафе, ресторанов, за исключением продажи блюд и напитков на вынос. Кроме того будут закрыты косметические салоны, массажные кабинеты, тату-студии.

Предполагается, что школы и детские сады продолжат работу в обычном режиме.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 28.10.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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