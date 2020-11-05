Греция закрывается на новый локдаун

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении повторного локдауна по всей стране из-за резкого роста заболеваемости Covid-19. Всеобщий карантин начнет действовать 7 ноября и продлится три недели – до 29 ноября.

«Агрессивный рост числа заболевших за последние 5 дней вынуждает меня принять решение сейчас, давление [на систему здравоохранения] через 15 дней будет невыносимым… Мы должны остановить эту волну», – объяснил премьер необходимость введения жестких ограничительных мер в эфире телеканала ERT.

«По нашим оценкам, трех недель будет достаточно, но это не значит, что с декабря мы вернемся к нормальной жизни. Мы откроем экономику с большой осторожностью и ответственностью», – сказал Мицотакис.

При этом он отметил, что детские сады и начальные школы остаются открытыми, а средние школы будут закрыты. Также в стране вводится всеобщий масочный режим.

Граждане смогут выходить на улицу только после отправки специального СМС с указанием причины, по которой они покидают дом. При этом с 21:00 до 5:00 поездки будут разрешены только по работе или по состоянию здоровья.

В Греции с населением почти 11 миллионов человек с 27 октября фиксируется больше 1 тысячи новых случаев заражения ковидом в сутки. 4 ноября суточный прирост заболевших поставил 2646 человек – это максимум за все время эпидемии, скончались 18 человек. Общее число заболевших в стране достигло 46 892 человек, жертвами Covid-19 стали 673 человека.

Напомним, в четверг, 5 ноября, повторный локдаун начался в Англии, он продлится до 2 декабря. Накануне решение о введении всеобщего карантина приняло правительство Литвы. Он вступит в силу 7 ноября и продлится до 29 ноября.

Афины, Наталья Петрова

Афины. Другие новости 05.11.20

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