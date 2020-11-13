российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 ноября 2020, 15:52 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Греции на норковых фермах выявили коронавирус

На севере Греции обнаружили зараженных коронавирусом норок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Инфекцию выявили на двух фермах в окрестностях Козани. При этом в отличие от норок в Дании, у греческих животных мутации коронавируса зафиксировано не было. Предположительно, как минимум 2,5 тысячи норок будут истреблены, чтобы остановить распространение инфекции.

В настоящее время все работники ферм сдают тест на Covid-19, известно, что у одного из них анализ оказался положительным.

Ранее датские медики выявили зараженных мутировавшим вирусом норок и установили, что инфекция может передаваться от животных человеку. Мутация влияет на способность организма вырабатывать антитела, что может стать проблемой при использовании вакцины от Covid-19. После этого власти Дании потребовали уничтожения всех норок. Однако позже отказались от этой идеи, сославшись на юридические аспекты.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 13.11.20

Жители Горного Алтая недовольны отсутствием лекарств и отказами на скорой. / Губернатор Куйвашев обвинил свердловчан в дефиците лекарств от коронавируса. / Женщина с Covid-19 отказалась от госпитализации из-за детей и пожилой матери – ее оштрафовали на 25 тысяч. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Греция закрывается на новый локдаун

Власти Дании признали ошибочным решение об убийстве норок

В Дании из-за мутировавшего через норок коронавируса вводятся ограничения в семи муниципалитетах

В Дании убьют всех норок из-за коронавируса

Метки / Коронавирус из Китая

Жители Горного Алтая недовольны отсутствием лекарств и отказами на скорой

Косовские власти ввели комендантский час в семи муниципалитетах

Сборная России откажется от участия в Кубке мира по лыжам в случае обнаружения Covid-19

В России установлен новый рекорд по заражению коронавирусом – 21 983 заболевших за сутки

Россия договорилась о производстве вакцины «Спутник V» в Южной Корее

Швеция признала провал прогноза распространения Covid-19

Пульмонолог назвал наиболее опасных разносчиков коронавируса

Депутаты сербского парламента заразились коронавирусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Европа, Коронавирус из Китая,