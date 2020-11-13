В Греции на норковых фермах выявили коронавирус

На севере Греции обнаружили зараженных коронавирусом норок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Инфекцию выявили на двух фермах в окрестностях Козани. При этом в отличие от норок в Дании, у греческих животных мутации коронавируса зафиксировано не было. Предположительно, как минимум 2,5 тысячи норок будут истреблены, чтобы остановить распространение инфекции.

В настоящее время все работники ферм сдают тест на Covid-19, известно, что у одного из них анализ оказался положительным.

Ранее датские медики выявили зараженных мутировавшим вирусом норок и установили, что инфекция может передаваться от животных человеку. Мутация влияет на способность организма вырабатывать антитела, что может стать проблемой при использовании вакцины от Covid-19. После этого власти Дании потребовали уничтожения всех норок. Однако позже отказались от этой идеи, сославшись на юридические аспекты.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 13.11.20

Жители Горного Алтая недовольны отсутствием лекарств и отказами на скорой. / Губернатор Куйвашев обвинил свердловчан в дефиците лекарств от коронавируса. / Женщина с Covid-19 отказалась от госпитализации из-за детей и пожилой матери – ее оштрафовали на 25 тысяч. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»