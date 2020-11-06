В Дании из-за мутировавшего через норок коронавируса вводятся ограничения в семи муниципалитетах

Правительство Дании объявило о новых ограничениях в семи муниципалитетах после того, как ученые выявили мутировавший штамм коронавируса, связанный с популяцией норок.

По заявлению правительства, мутировавшая форма вируса была передана обратно людям.

Согласно новым ограничениям, рестораны, кафе и пабы должны закрыться с субботы – за исключением точек, где продают еду на вынос. Закрываются спортивные объекты, в том числе тренажерные залы, а также культурные центры, включая театры, кинотеатры, музеи, музыкальные центры и библиотеки.

Правительство Дании также объявило, что закрывает общественный транспорт в пострадавших муниципалитетах, будут ходить только школьные автобусы.

В общей сложности ограничения коснутся муниципалитетов Хьорринг, Фредериксхавн, Брондерслев, Джаммербугт, Тистед, Вестхиммерланд и Лаесо.

Правительство Дании призывает жителей этих регионов избегать поездок за пределы места проживания и ограничивать контакты с другими людьми.

Согласно новым правилам, общественные собрания будут дополнительно ограничены: собрания 500 человек на сидячих мероприятиях теперь отменены. Также отменяются сборы 50 человек на спортивные или детские мероприятия.

Всем, кто живет в пострадавших муниципалитетах, рекомендуется пройти тестирование, а людей, имеющих отношение к норковым хозяйствам, будут проверять на коронавирус каждые 3-4 дня.

Копенгаген, Елена Васильева

Копенгаген. Другие новости 06.11.20

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