В Дании забьют 25 тысяч цыплят из-за вспышки птичьего гриппа

На птицеферме в Дании произошла вспышка птичьего гриппа. Датское управление ветеринарии постановило уничтожить 25 тысяч цыплят. Об этом сообщает Ekstra Bladet.

Результаты тестов были получены 16 ноября. У птиц обнаружили грипп H5N8. Власти Дании приостановили экспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами Евросоюза минимум на три месяца.

В настоящее время случаев заражения среди людей не зафиксировано. Отмечается, что ранее вспышки птичьего гриппа произошли на птицефермах в Нидерландах и Германии.

Напомним, в начале ноября датские власти заявили об уничтожении тысяч норок, которые были заражены коронавирусом. Результаты анализов показали, что вирус мутировал среди животных. Также известно о нескольких случаях инфицирования людей от норок. Позже правительство страны призналось, что совершило ошибку, приказав убить в том числе здоровых животных.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 16.11.20

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