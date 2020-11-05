В Дании убьют всех норок из-за коронавируса

Власти Дании заявили об уничтожении норок. Животные являются распространителями мутировавшего коронавируса. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Коронавирус обнаружили на 207 фермах, из которых 67 уже потеряли всех норок. Власти уверены, что новая мутация может распространиться не только в Дании, но и в других государствах. «Все норки в Дании должны быть уничтожены. Вы теряете дело всей жизни, передававшееся из поколения в поколение. Это черный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности. Правительство понимает это», – сказала Фредериксен.

Датские медики выявили новую форму коронавируса у 12 человек. Мутация влияет на способность организма вырабатывать антитела, что может стать проблемой при использовании вакцины от Covid-19, сообщает портал TVS.

Норки, у которых обнаружился мутировавший вирус, могут стать угрозой в борьбе с распространением новой инфекции. Помощь по уничтожению зараженных животных датским фермерам окажут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 05.11.20

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