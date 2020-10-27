В Швеции на ферме норки подхватили коронавирус

Несколько норок дали положительный результат на коронавирус на норковой ферме в Сёльвесборге, на юге Швеции в Блекинге. Кроме норок коронавирусом заражены и работники фермы, сообщают «Новости Швеции».

Это первый случай, когда коронавирус обнаружен на шведской норковой ферме.

«Сегодня мы проверили несколько животных, и оказалось, что все они заражены коронавирусом. Можно предположить, что это именно люди заразили животных. Потенциально норки могут заразиться, потому что в их дыхательных путях есть рецепторы, подходящие для вируса. Кроме того, образ жизни норок на фермах похож на человеческий. Клетки стоят рядом. Это похоже на ночной клуб: где много людей на небольшой территории и есть высокий риск распространения вируса», – рассказал Карл Столь, эпизоотолог Шведского ветеринарного института (SVA).

Это – не первое заражение норок в Европе: от него уже пострадали более чем 70 норковых ферм в Нидерландах и более 140 в Дании. Всё это показывает, что норки особенно восприимчивы к коронавирусу.

Шведский совет по сельскому хозяйству заявляет, что пока нет причин убивать животных на ферме в Сёльвесборге, но должны быть приняты меры для предотвращения распространения инфекции.

В Нидерландах, где были убиты сотни тысяч норок, установили, что норки передавали инфекцию людям, которые работали с животными. Там были заражены даже кошки, проживающие на норковых фермах.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 27.10.20

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