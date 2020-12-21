В Дании выкопают и сожгут останки 4 млн норок с Covid-19

В Дании эксгумируют останки 4 млн норок, которых умертвили из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее датские ветеринары выявили новую мутацию коронавируса, которая поразила норок на местных фермах. Правительство приняло решение умертвить зараженных животных.

Более 4 млн тушек животных захоронили на военном полигоне на западе страны. Однако из-за газов, образовавшихся при разложении, останки норок стали подниматься на поверхность земли. Это грозит попаданием инфекции в озеро, находящееся в 200 метрах от полигона, что приведет к заражению источника питьевой воды.

В результате правительство Дании приняло решение извлечь останки животных, чтобы впоследствии сжечь их, это произойдет в мае 2021 года.

Копенгаген, Зоя Осколкова

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