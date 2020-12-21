российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 декабря 2020, 12:33 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Дании выкопают и сожгут останки 4 млн норок с Covid-19

Фото: Pixabay

В Дании эксгумируют останки 4 млн норок, которых умертвили из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее датские ветеринары выявили новую мутацию коронавируса, которая поразила норок на местных фермах. Правительство приняло решение умертвить зараженных животных.

Более 4 млн тушек животных захоронили на военном полигоне на западе страны. Однако из-за газов, образовавшихся при разложении, останки норок стали подниматься на поверхность земли. Это грозит попаданием инфекции в озеро, находящееся в 200 метрах от полигона, что приведет к заражению источника питьевой воды.

В результате правительство Дании приняло решение извлечь останки животных, чтобы впоследствии сжечь их, это произойдет в мае 2021 года.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 21.12.20

В Казахстане стартовало производство вакцины «Спутник V». / В Нью-Йорке началась борьба за право приоритетной вакцинации от Covid-19. / Больше 70% уральцев считают вакцины от коронавируса небезопасными. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В США зарегистрировали первый случай заражения дикой норки коронавирусом

В Дании с ферм сбежали сотни зараженных коронавирусом норок

В Польше на норковой ферме выявили коронавирус

Италия до февраля останавливает работу всех ферм по выращиванию норок

В Дании убьют всех норок из-за коронавируса

В Швеции на ферме норки подхватили коронавирус

В Юте 8000 норок погибли от Covid-19

Метки / Коронавирус из Китая

В РФ одобрили применение первого отечественного экспресс-тест на коронавирус

США потратят на поддержку населения и бизнеса на фоне пандемии $900 млрд

Во Франции появился медальон, убивающий коронавирус

В Нью-Йорке началась борьба за право приоритетной вакцинации от Covid-19

В половине американских штатов от Covid-19 первыми привьют темнокожих

В России возник дефицит 42 лекарственных препаратов

Еще один депутат Госдумы умер от коронавируса

В США забраковали 400 тысяч доз вакцины от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Пандемия коронавируса, Скандалы и происшествия, Европа, Коронавирус из Китая,