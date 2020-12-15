В США зарегистрировали первый случай заражения дикой норки коронавирусом

Национальная лаборатория ветеринарной службы Минсельхоза США подтвердила первый в стране случай заражения новым коронавирусом дикого животного. Инфекцию нашли у норки в штате Юта.

Коронавирус выявили у зверька в ходе эпидемиологического наблюдения за дикой средой в окрестностях зверохозяйства, где были обнаружены случаи ковида у норок, передает Reuters.

В ведомстве отметили, что биоматериалы были взяты у нескольких представителей разных видов диких животных, но их тесты оказались отрицательными.

Сведения об обнаружении вируса у дикой норки в США переданы во Всемирную организацию по охране здоровья животных. При этом, как указывают специалисты, пока нет доказательств распространения коронавируса среди диких животных, обитающих вблизи норковых ферм.

Как сообщал «Новый День», ранее новый коронавирус был обнаружен на норковых фермах в Дании, Норвегии, Греции, Италии и ряде других европейских стран. В Дании вирус от норок мутировал и передался людям, после чего на фермах началось массовое уничтожение поголовья. Италия приняла решение до февраля остановить работу всех ферм по выращиванию норок.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 15.12.20

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