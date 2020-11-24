В Польше на норковой ферме выявили коронавирус

На ферме в Польше у восьми норок обнаружили новый коронавирус. Об этом сообщает местная радиостанция Zet.

Вирус SARS-CoV-2 выявили в зверохозяйстве в Поморском воеводстве. Результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета. Теперь специалисты проводят углубленные генетические исследования, чтобы выяснить происхождение вируса.

Как сообщал «Новый День», ранее коронавирус нового типа был обнаружен на норковых фермах в Дании, Норвегии, Греции, Италии и ряде других европейских стран. В Дании вирус от норок мутировал и передался людям, после чего на фермах началось массовое уничтожение поголовья. Италия решила до февраля остановить работу всех ферм по выращиванию норок.

Варшава, Наталья Петрова

Варшава. Другие новости 24.11.20

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