В Дании с ферм сбежали сотни зараженных коронавирусом норок

В Дании со звероферм сбежали сотни норок, зараженных коронавирусной инфекцией. Это грозит распространением SARS-CoV-2 среди животных и людей. Об этом сообщает The Guardian.

Ежегодно с ферм сбегает несколько тысяч норок. Из них около 5% могут быть инфицированы коронавирусом, заявил специалист датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен.

По его словам, инфекция может распространиться среди диких животных. Заражение может произойти, если зверь съест норку. Также есть риск из-за контакта с фекалиями. При этом сами норки легко переносят коронавирус и быстро восстанавливаются.

Не исключено, что в дикой природе вирус продолжит мутировать, тогда появятся штаммы, более опасные для людей. Таким образом, разрабатываемые вакцины могут быть совершенно неэффективны.

Как сообщал «Новый День», ранее коронавирус нового типа был обнаружен на норковых фермах в Дании, Норвегии, Греции, Италии и ряде других европейских стран. В Дании вирус от норок мутировал и передался людям, после чего на фермах началось массовое уничтожение поголовья. Италия решила до февраля остановить работу всех ферм по выращиванию норок.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 01.12.20

Военные проводят дезинфекцию в школах Свердловской области. / Глава правительства Хорватии заразился covid-19. / Россия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»