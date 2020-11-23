Италия до февраля останавливает работу всех ферм по выращиванию норок

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал распоряжение о приостановлении деятельности норковых ферм на всей территории страны до конца февраля 2021 года, когда будет проведена новая оценка их эпидемиологического статуса. Об этом сообщили в ведомстве, передает агенство ansa.it.

«Эта мера добавляет инфекцию SARS CoV-2 у выращиваемых норок в список инфекционных и диффузных болезней животных, подлежащих регулированию с помощью санитарных мер в соответствии с «Правилами ветеринарной полиции»», – говорится в релизе Минздрава.

Министерство также подчеркивает, что хотя количество ферм в Италии очень мало по сравнению с другими европейскими странами, было решено следовать принципу максимальной осторожности в соответствии с мнением, выраженным Высшим советом здравоохранения.

Согласно постановлению, «в случае подозрения на инфекцию компетентные местные органы власти должны заблокировать ферму, остановить сброс сточных вод, выезд с территории транспортных средств, прекратить вывоз оборудования и начать эпидемиологическое расследование. В случае подтверждения болезни, все норки с фермы подлежат уничтожению.

Напомним, ранее эпизоды инфицирования норок коронавирусной инфекцией нового типа наблюдались в Норвегии, Дании. В Дании вирус от норок мутировал и передался людям, после чего на фермах началось массовое уничтожение поголовья.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 23.11.20

Депрессия и суицидальные мысли – чехи тяжело переживают коронавирусные ограничения. / Спецпосланник ВОЗ рассказал европейцам о риске третьей волны ковида. / Европа протестует против коронавирусных ограничений. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»