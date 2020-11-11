Власти Дании признали ошибочным решение об убийстве норок

Приказ об уничтожении всех норок из-за коронавируса был ошибочным. Об этом заявил министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсен.

По его словам, власти не имели юридического права требовать от владельцев ферм ликвидации всех норок, даже там, где не было выявлено зараженных коронавирусом животных, передает телеканал TV2. «Мы ошиблись», – заявил Йенсен.

Премьер-министр Метте Фредериксен, которая и озвучила решение об убийстве норок из-за распространения мутировавшего коронавируса, также была вынуждена признать ошибку.

Датские медики выявили инфицированных норок и установили, что коронавирус может передаваться от животных человеку. Мутация влияет на способность организма вырабатывать антитела, что может стать проблемой при использовании вакцины от Covid-19.

После этого власти Дании потребовали уничтожения всех норок. Помощь в убийстве зараженных животных датским фермерам оказывали вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 11.11.20

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