российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 ноября 2020, 10:19 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Власти Дании признали ошибочным решение об убийстве норок

Фото: Pixabay

Приказ об уничтожении всех норок из-за коронавируса был ошибочным. Об этом заявил министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсен.

По его словам, власти не имели юридического права требовать от владельцев ферм ликвидации всех норок, даже там, где не было выявлено зараженных коронавирусом животных, передает телеканал TV2. «Мы ошиблись», – заявил Йенсен.

Премьер-министр Метте Фредериксен, которая и озвучила решение об убийстве норок из-за распространения мутировавшего коронавируса, также была вынуждена признать ошибку.

Датские медики выявили инфицированных норок и установили, что коронавирус может передаваться от животных человеку. Мутация влияет на способность организма вырабатывать антитела, что может стать проблемой при использовании вакцины от Covid-19.

После этого власти Дании потребовали уничтожения всех норок. Помощь в убийстве зараженных животных датским фермерам оказывали вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 11.11.20

Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом. / «Учтите наши интересы» – Зеленский попросил у Меркель вакцину от Covid-19. / В партии Зеленского призвали к введению полного локдауна на Украине. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Дании из-за мутировавшего через норок коронавируса вводятся ограничения в семи муниципалитетах

В Дании убьют всех норок из-за коронавируса

Метки / Европа

Разведка Чехии заявила о высоком риске начала Третьей мировой войны

Британский адвокат Хашима Тачи перепутал албанский флаг с косовским

В Боснии вводят комендантский час

Россия предлагает Сербии совместное производство вакцины против covid-19

Лидер Сербской радикальной партии закрылся на карантин

Во Франции нашли письмо, потерянное почтовым голубем более 100 лет назад

Лидеры балканских стран подписали соглашение о «мини-Шенгене»

Ключевой свидетель: президента Черногории могут вызвать в гаагский суд

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Европа, Коронавирус из Китая,