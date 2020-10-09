В Юте 8000 норок погибли от Covid-19

Фермеры штата Юта потеряли не менее 8000 норок из-за вспышки Covid-19 среди животных, известных своими шелковистыми роскошными шкурами.

По словам Дина Тейлора, государственного ветеринара штата Юта, вирус впервые появился у животных в августе, вскоре после того, как в июле заболели подсобные рабочие. Первоначальные исследования показывают, что вирус передавался от человека животным, и до сих пор не было зафиксировано случаев обратного, сообщает CNN.

«Все, что мы видели здесь, в Юте, предполагает, что вирус перешел от людей к животным», – рассказал Тейлор CNN.

По данным Министерства сельского хозяйства США, это первая вспышка среди норок в Соединенных Штатах, хотя другие случаи были обнаружены в Нидерландах, Испании и Дании.

Норка, которая является родственницей ласки, выдры и хорька, по-видимому, страдает схожими с людьми симптомами. По словам Тейлора, обычно наблюдается затрудненное дыхание и образование корок вокруг глаз, но вирус быстро прогрессирует, и большинство инфицированных норок умирают на следующий день. Неясно, что делает норку такой восприимчивой разновидностью, этот момент учеными пока изучается.

Вспышка в Юте распространилась на девять хозяйств. Каждая ферма находится на карантине, и на территорию допускаются только основные работники. Фермерам рекомендовано всегда использовать надлежащие средства защиты органов дыхания.

Шкуры большинства норок, погибших от вируса, уничтожены.

Юта, Елена Васильева

Юта. Другие новости 09.10.20

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