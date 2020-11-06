Вооруженный мужчина задержан в школе нидерландских принцесс

В Нидерландах полицейские задержали мужчину с острым предметом в школе в Гааге, в которой учатся принцессы из королевской семьи Амалия, Алексия и Ариана. Об этом сообщает издание Nl Times.

Инцидент произошел еще неделю назад, но известно о нем стало только сегодня. Информацию об аресте мужчины подтвердила полиция и государственная информационная служба RVD. Задержанного отправили в приют для людей с психическими расстройствами для получения медицинской помощи.

Пока неизвестно, связано ли появление мужчины в школе с обучением там принцесс.

Ранее на этой неделе 32-летний житель нидерландского города Зволле был приговорен к 3 месяцам тюремного заключения и психиатрическому лечению за угрозы принцессе Амалии и одному из ее друзей. Мужчина отправил им сообщения в Instagram, угрожая изнасиловать, напасть и убить наследную принцессу.

Напомним, сегодня во Франции полицейские задержали мужчину, вооруженного ножом, возле школы в департаменте Сен-Сен-Дени. На подозрительного человека в правоохранительные органы пожаловалась учительница, она рассказала, что мужчина угрожал ей.

Амстердам, Наталья Петрова

Амстердам. Другие новости 06.11.20

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