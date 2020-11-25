Польша начала готовиться к третьей волне коронавируса

Польша начала готовиться к вероятной третьей волне коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в эфире польского телевидения. По его мнению, возможное появление вакцины в январе-феврале не поможет предотвратить распространение Covid-19, поскольку быстро привить большое количество людей не получится.

Глава Миздрава предупредил о риске третьей волны эпидемии новой коронавирусной инфекции в феврале, если поляки не проведут новогодние каникулы дома. Он призвал сограждан к ответственному поведению в праздничный период. «Это возможность предотвращения третьей волны, к которой мы уже потенциально готовимся», – цитирует министра ТАСС.

Недзельский также заявил, что массовая вакцинация населения, которую планируется начать в январе-феврале, не защитит от третьей волны, так как за короткое время не удастся привить большое число людей.

Надо отметить, что на фоне введенных карантинных мер суточный прирост заболевших коронавирусом в Польше снизился вдвое, до 10-15 тыс. человек. Напомним, что две недели назад польские власти закрыли торговые центры и перевели начальную школу на онлайн-обучение. Эти и другие ограничения продлены как минимум до рождественских праздников.

Варшава, Наталья Петрова

Варшава. Другие новости 25.11.20

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