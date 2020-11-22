ВОЗ: Европе угрожает третья волна коронавируса

В начале 2021 года Европе будет угрожать третья волна коронавируса. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью швейцарской медиакомпании CH Media, которое цитирует РИА «Новости».

Представитель ВОЗ обратил внимание, что европейские государства не сумели предотвратить вторую волну коронавируса из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, что может повлечь за собой новую вспышку заболеваемости.

«Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», – сказал Набарро.

По его словам, перед многими западноевропейскими странами стоит задача «снова взять вирус под контроль», не прибегая при этом к такой грубой мере, как локдаун – режим строгой изоляции, за который, как констатировал Набарро, приходится платить «высокую цену».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 58 млн случаев заражения, жертвами инфекции стали 1 379 508 человек.

Брюссель, Светлана Антонова

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