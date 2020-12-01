Шведка 28 лет держала в заточении собственного сына

70-летняя жительница Стокгольма была арестована за то, что в течении 28 лет держала в заточении своего сына, с тех пор как он был ещё ребенком.

Когда в воскресенье в дом вошла родственница женщины, то там она встретила перепуганного мужчину. Тот был беззубым, его ноги покрыты ранами, и он едва мог ходить, сообщает портал «Новости Швеции».

«Это было как в фильме ужасов», – рассказала родственница.

Поздно вечером в воскресенье врачи Новой Каролинской больницы вызвали полицию из-за необычного пациента. Тот был доставлен скорой, которую вызвала родственница. К врачам поступил в тяжёлом состоянии ничего не понимающий и едва говорящий 41-летний мужчина с ранами на ногах.

Родственница сообщила полиции, что после многих лет подозрений её худшие опасения подтвердились.

Согласно информации от близких к семье людей, сын женщины перестал ходить в школу с осеннего семестра седьмого класса и с тех пор жил в полной изоляции от общества квартире, которая превратилась в тюрьму для матери и сына.

«Матери все эти годы удавалось манипулировать обществом и ужасно, что она лишила жизни своего родного сына», – сказала родственница.

Ещё в молодости родственница пыталась забить тревогу, но тогда никто в семье не прислушался к её опасениям, и она сдалась. Но утверждает, что все эти годы подозревала, что что-то не так. По её словам, мать, должно быть, говорила сыну с детства, что общество и все люди охотятся за ними и что только она может их защитить. С детства мальчик не контактировал с другими людьми.

Когда в эти выходные родственница узнала, что 70-летняя женщина находится в больнице, то самовольно вошла в квартиру.

«Сложно описать, что я увидела, я в шоке. Вся квартира похожа на помойку. Там не убирались десятилетиями. Там был такой беспорядок и полно всяких вещей, что оставались лишь узкие проходы, по которым можно было передвигаться. Одеяло, на котором сидел мужчина, должно быть, было его кроватью. Это было как попасть в фильм ужасов. Его трудно было понять, и он очень испугался, когда зажглась свеча... В этом виновата мать, но и общество подвело ребёнка», – рассказала родственница.

70-летняя женщина, которая сейчас арестована и заключена под стражу по подозрению в незаконном лишении свободы и нанесении тяжких телесных повреждений, подозревается в том, что с 12 лет содержала своего сына взаперти.

Представитель полиции Стокгольма Туве Хэгг подтвердила, что начато предварительное расследование.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 01.12.20

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