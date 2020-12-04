В Швеции сняли обвинения с женщины, которая 28 лет держала в заточении собственного сына

70-летняя женщина, которую подозревали в том, что она в течение почти трёх десятилетий держала в плену собственного сына в квартире в стокгольмском районе Ханден, была освобождена и больше не является подозреваемой.

Мать, которая с самого начала отвергала обвинения, подозревалась в незаконном лишении свободы и причинении телесных повреждений6 сообщает портал «Новости Швеции».

«В ходе расследования мы не обнаружили никаких доказательств того, что имело место какое-либо преступление», – сказала прокурор Эмма Олссон.

Согласно свидетельствам сестры пленника, 41-летний мужчина, после того, как его забрали в детстве из школы, содержался в квартире в пригороде Стокгольма в течение 28 лет.

Сестра нашла его в воскресенье после того, как их мать попала в больницу. Сообщалось, что у мужчины, который был немедленно госпитализирован для операции, были язвы на ногах, и он едва мог ходить. У него почти не было зубов, что ограничивало его способность говорить.

Этот случай сразу же привлёк внимание широкой общественности в Швеции, поскольку сестра нарисовала мрачную картину состояния мужчины и его квартиры.

«Там была моча, грязь и пыль. Пахло гнилью», – сказала она, добавив, что ей пришлось пробираться сквозь груды мусора, чтобы пройти.

Соседи также были потрясены тем, что мужчину можно было так долго скрывать.

Адвокат сына не пожелал отвечать ни на какие вопросы СМИ. Следствие продолжается.

Стокгольм, Александра Столицына

Стокгольм. Другие новости 04.12.20

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