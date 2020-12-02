Лондон объявил о старте вакцинации от Covid-19 после одобрения вакцины Pfizer/BioNTech

Вакцина от Covid-19 совместного производства компаний Pfizer и BioNTech официально разрешена для использования в Великобритании. Об этом сообщил в среду официальный представитель правительства.

«Сегодня правительство приняло рекомендацию Независимого агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить использование вакцины Covid-19 от Pfizer / BioNTech», – отметили в пресс-службе министерства здравоохранения, сообщает Le Figaro.

Вакцинация населения начнется на следующей неделе, заявил британского минздрава Мэтт Хэнкок.

Как отмечает BBC, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для широкого использования.

Британские власти уже заказали 40 миллионов доз вакцины – этого достаточно, чтобы привить 20 млн человек. Вакцинация препаратом от Pfizer и BioNTech требует введения двух доз вакцины.

Первая партия вакцины прибудет в Великобританию в ближайшие дни.

Накануне СМИ анонсировали массовую вакцинацию, которая должна начаться в декабре 2020 года.

Ранее американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech сообщили, что их вакцина от коронавируса показала эффективность 95% по итогам третьей фазы испытаний.

Лондон, Наталья Петрова

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