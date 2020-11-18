Эффективность вакцины против Covid-19 от Pfizer подняли до 95%

Финальная стадия испытаний вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, доказала ее эффективность в 95%. Об этом говорится в сообщении Pfizer. Ранее производители заявляли об эффективности в 90%.

Впрочем, как писал «Новый День», с использованием данной вакцины вероятны значительные трудности. Она должна храниться и транспортироваться при очень низкой температуре, что может стать серьезным препятствием для ее продажи в страны, где это условие не может быть соблюдено.

Оказалось, что после производства вакцина должна храниться при температуре ниже минус 70 градусов Цельсия, а после разморозки она остается пригодной для применения только 5 суток. Для успешного иммунного ответа каждому пациенту нужно сделать две инъекции. Для сравнения, российскую вакцину «Спутник V» можно хранить и перевозить при температуре не выше минус 18 градусов.

«Требование поддерживать экстремально низкие температуры потенциально может привести к порче большого количества вакцины», – считаетспециалист по вакцинам из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Майкл Кинч.

Страны, которые договорились о поставках поставки вакцины Pfizer столкнутся с необходимостью обзавестись сложной дорогостоящей инфраструктурой для ее транспортировки, хранения и разморозки. А создавать такие системы придется в нуля. Издание отмечает, что только богатые страны могут позволить такую роскошь, да и то, только в крупных городах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.11.20

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